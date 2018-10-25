США грозят Турции «серьезными последствиями» за покупку российских С-400

Вашингтон, 25 октября. США в ответ на заявления Турции о планах развернуть в 2019 году российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 предупредили Анкару о возможности введения санкций и «серьезных последствиях», сообщил представитель Госдепартамента США.

Дипломат в интервью ТАСС отметил, что Вашингтон признает, что Турция должна иметь возможности для самообороны. Однако, как подчеркнул он, Штаты «долгое время давали понять, что хотят работать вместе с Турцией» по ПВО и ПРО.

По его словам, для Штатов имеет огромное значение, чтобы страны-члены НАТО «закупали военное оборудование, которое совместимо с системами НАТО». Российское оборудование, по его словам, «не подпадает под этот критерий».

Представитель Госдепа подчеркнул, что подобные действия Анкары могут привести к санкциям в рамках закона CAATSA. Он также пригрозил, что Штаты могут отказаться от продолжения военно-технического сотрудничества с Турцией.

В четверг стало известно, что развертывание С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, сообщал RT. В Турции при этом назвали обеспокоенность США или НАТО закупкой С-400 неуместной.

Отметим, США в сентябре также объявили о введении вторичных санкций против Китая за покупку у России истребителей Су-35 и комплексов С-400 в соответствии с законом CAATSA. Как сообщали «Известия», Пекин ответил, что продолжит сотрудничество с Москвой.