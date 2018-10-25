Киев готовит «сверхважную» антироссийскую резолюцию в ООН

Киев, 25 октября. Украина работает над двумя «сверхважными резолюциями», которые, как ожидается, будут приняты в декабре на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Геращенко уточнила, что «сверхважный документ» посвящен «нарушениям» прав человека в Крыму. При этом, по ее словам, его должны рассмотреть в ООН уже в ноябре, чтобы вынести на голосование на 73-й сессии ГА ООН в декабре.

Вторым сверхважным документом депутат назвала резолюцию по Азовскому морю, которую ранее принял Европарламент.

«У России земля и море должны гореть под ногами», — заявила вице-спикер.

В четверг ЕП одобрил резолюцию, согласно которой власти ЕС должны усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море, сообщал RT.

Президент Украины Петр Порошенко уже выразил благодарность Европарламенту за принятие резолюции. Как сообщали «Известия», Порошенко выразил надежду, что ЕС вместе с Киевом будет «противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря».