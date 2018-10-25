Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Макрон рассказал Трампу о главных тезисах предстоящего саммита по Сирии

45
0 Оставить комментарий

Макрон рассказал Трампу о главных тезисах предстоящего саммита по Сирии

Париж, 25 октября. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы по Сирии в преддверии саммита Германия-Франция-Россия-Турция.

Как сообщает пресс-служба французского президента, Макрон и Трамп «обсудили ситуацию в Сирии» в преддверии четырехстороннего саммита. Мероприятие должно состояться в Стамбуле в ближайшую субботу.

Как уточнили в пресс-службе, Макрон рассказал Трампу о целях и задачах предстоящей встречи: «сохранить режим прекращения огня в провинции Идлиб и углубить дискуссии, касающиеся политического процесса урегулирования сирийского кризиса».

Американский президент поддержал позицию французского коллеги. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в предстоящем саммите. Как сообщали «Известия», ожидается, что глава государства обсудит процесс политического урегулирования в Сирии, вопросы безопасности, а также условия для возвращения беженцев в страну.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое