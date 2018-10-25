Макрон рассказал Трампу о главных тезисах предстоящего саммита по Сирии

Париж, 25 октября. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы по Сирии в преддверии саммита Германия-Франция-Россия-Турция.

Как сообщает пресс-служба французского президента, Макрон и Трамп «обсудили ситуацию в Сирии» в преддверии четырехстороннего саммита. Мероприятие должно состояться в Стамбуле в ближайшую субботу.

Как уточнили в пресс-службе, Макрон рассказал Трампу о целях и задачах предстоящей встречи: «сохранить режим прекращения огня в провинции Идлиб и углубить дискуссии, касающиеся политического процесса урегулирования сирийского кризиса».

Американский президент поддержал позицию французского коллеги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в предстоящем саммите. Как сообщали «Известия», ожидается, что глава государства обсудит процесс политического урегулирования в Сирии, вопросы безопасности, а также условия для возвращения беженцев в страну.