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Главреда «Медузы» отстранили от работы за «неподобающее поведение»

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Главреда «Медузы» отстранили от работы за «неподобающее поведение»

Москва, 25 октября. Главный редактор портала «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности. И. о. главреда назначена гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко. 

Тимченко на своей странице в Facebook сообщила, что «Колпакова обвинили в неподобающем поведении». По ее словам, инцидент произошел в минувшие выходные. Тот, кто выдвинул обвинения в адрес Колпакова, не работает в «Медузе», уточнила Тимченко. После обсуждения событий в редакции, Колпаков попросил освободить его от должности до совета директоров, который рассмотрит ситуацию.

Колпаков на своей странице написал лишь, что комментариев «до совета директоров не будет». Подробности инцидента не уточняются.

В начале сентября RT сообщал, что державшиеся в тайне источники финансирования «Медузы» были обнаружены при изучении финансовой отчетности издания. По данным телеканала, в числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации.

Автор: Олеся Волкова
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