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Депутат Рады в эфире набросился на главу организации «Пациенты Украины»

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Депутат Рады в эфире набросился на главу организации «Пациенты Украины»

Киев, 25 октября. Депутат Верховной рады и бывший министр здравоохранения Олег Мусий эфире украинского телеканала «Прямий» накинулся с кулаками на главу общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрия Шерембея.

Между гостями студии завязалась словесная перепалка: Шерембей обвинил депутата в коррупции. Мусий в ответ назвал общественника «классическим манипулятором и лжецом».

После взаимных оскорблений глава общественной организации плеснул водой в Мусия, тот вцепился в шею своего оппонента.

Ведущие не сразу смогли расцепить схватившихся героев передачи.

Отметим, что это уже далеко не первая драка в эфире телеканала с участием депутатов. Как сообщал RT, в августе депутат Рады Сергей Шахов подрался с другим парламентарием, Игорем Мосийчуком. Конфликт произошел из-за того, что Шахов во время эфира заявил, что Мосийчуку «не следует посещать гей-парады».

Автор: Олеся Волкова
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