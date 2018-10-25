Кокорину и Мамаеву разрешили чеканить мяч в СИЗО

Москва, 25 октября. Арестованные по делу о хулиганстве полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящиеся в СИЗО «Бутырка», занимаются в маленьком спортзале и играют в футбол. Об этом заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Мельников отметил, что футболисты занимаются в спортзале, который есть в СИЗО. По его словам, размеры спортзала не превышают 25 квадратных метров. Кроме того, в спортзале очень высокая влажность, однако футболисты с удовольствием проводят в нем тренировки.

«Там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода. Зато футболистам выдали мяч. Полноценно тренироваться с ним они не могут, но чеканят и выполняют другие упражнения», — рассказал Мельников.

Он также добавил, что правозащитники обратились к руководству СИЗО с просьбой принять меры для устранения сырости в спортзале. При этом сотрудники СИЗО пообещали исправить ситуацию. Мельников подчеркнул, что футболисты занимаются в спортзале по отдельности.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две драки в центре столицы. Футболисты избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы. 11 октября суд арестовал Мамаева, а также Кокорина и его младшего брата Кирилла на два месяца.