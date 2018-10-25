«Готовить вместе – вкуснее»: знаменитый шеф-повар бодро обучил молодожёнов. ФАН-ТВ

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев провел в Петербурге мастер-класс по кулинарии для молодожёнов.

«Идея нашего, скажем так, манифеста и марафона в том, что готовить – это круто, готовить – это интересно, вместе готовить – это вкуснее и полезнее. Потому что, если люди собрались идти вместе по жизни всю жизнь, то почему не начать с самого важного? Это еда. Поэтому, как говорится, вкуснее не скажешь», – рассказал о сути проекта Константин Ивлев, шеф-повар, телеведущий.

Данная программа подготовки проходит она под лозунгом «вкуснееНЕскажешь».

«Ну, я ожидаю, что Александр начнёт готовить что-то кроме яичницы. Например, вот то, что здесь сегодня обозначено. Ну а я ему в этом помогу. Он очень волнуется, кстати. Очень – очень», – рассказали Александр и Анастасия Давыдовы, участники проекта.

В программе принимали участие пары, которые прошли регистрацию на сайте проекта и подали заявление в ЗАГС в октябре 2018 года.