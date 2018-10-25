«Нас оскорбили!»: брат Кокорина рассказал, с чего началась драка в Москве

Москва, 25 октября. Брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин заявил, что напал на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой за то, что тот назвал его «петухом».

«Хочу, чтобы вы знали, мы же не на пустом месте набросились. Нас оскорбили! Сложно сдержать себя, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает «петух». А водитель именно его сказал», — пояснил он изданию Sports.ru.

При этом молодой человек признался, что драка не стоила того, чтобы впоследствии оказаться в следственном изоляторе.

Напомним, что форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны после того, как устроили драку в Москве. Спортсмены избили двух сотрудников Минпромторга в одной из кофеен российской столицы, а также водителя сотрудницы Первого канала.