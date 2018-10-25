Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Король Саудовской Аравии в ходе беседы подтвердил приглашение Путина посетить Эр-Рияд. Как отметили в пресс-службе, сроки визита будут проработаны по дипломатическим каналам.

Путин и Аль Сауд обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сирийского урегулирования и ситуацию на Ближнем Востоке. Также стороны затронули и дело об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Путина в Эр-Рияд продолжается, однако сроки пока не определены.

Напомним, король Саудовской Аравии посетил Москву в декабре 2017 года. Монарх предложил продолжить консультации и пригласил Путина посетить страну с ответным визитом.