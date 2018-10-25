Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Туристка из России погибла под колесами такси на Кипре

116
0 Оставить комментарий

Туристка из России погибла под колесами такси на Кипре

Москва, 25 октября. Туристка из России погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Айа-Напа на Кипре. Об этом сообщает кипрский телеканал Sigma.

По данным телеканала, инцидент произошел на одной из центральных улиц курортного города Айа-Напа. 73-летняя туристка из России переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, где ее сбил автомобиль такси. За рулем автомобиля находился 65-летний местный житель. Мужчина прошел тест на алкоголь, который дал отрицательный результат.

По предварительным данным, женщина вышла на дорогу, не убедившись в отсутствии транспортных средств, а водитель такси не успел совершить экстренное торможение.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое