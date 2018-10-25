Туристка из России погибла под колесами такси на Кипре

Москва, 25 октября. Туристка из России погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Айа-Напа на Кипре. Об этом сообщает кипрский телеканал Sigma.

По данным телеканала, инцидент произошел на одной из центральных улиц курортного города Айа-Напа. 73-летняя туристка из России переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, где ее сбил автомобиль такси. За рулем автомобиля находился 65-летний местный житель. Мужчина прошел тест на алкоголь, который дал отрицательный результат.

По предварительным данным, женщина вышла на дорогу, не убедившись в отсутствии транспортных средств, а водитель такси не успел совершить экстренное торможение.