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«Рукопожатные врали»: «убитый» информатор «Новой газеты» нашелся живым и здоровым

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«Рукопожатные врали»: «убитый» информатор «Новой газеты» нашелся живым и здоровым

Москва, 25 октября. Пропавший без вести информатор журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова Валерий Амельченко нашелся живым и здоровым. Он сам пришел в полицию и дал показания против Короткова.

По словам Амельченко, журналист сам вышел на него с предложением заработать. Он предложил ему 300 тыс. рублей. От «информатора» лишь требовалось произнести на диктофон заученный текст, а после затаиться, сообщает «Царьград».

«Нашелся секретный информатор «Новой Газеты» Амельченко, которого за правду о нашем Мордоре похитило НКВД, бросило в ГУЛАГ и расстреляло. Как и всегда, рукопожатные врали», — пишет в Twitter известный публицист и политолог Армен Гаспарян.

Напомним, что ранее Денис Коротков обратился в полицию с заявлением об исчезновении Амельченко. Журналист выразил опасения, что его информатора могли убить.

 

Автор: Антон Соколов
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