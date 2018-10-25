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Сирия: «Белые каски» доставили отравляющие вещества в одно из поселений провинции Идлиб

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Сирия: «Белые каски» доставили отравляющие вещества в одно из поселений провинции Идлиб

Бейрут, 25 октября. Боевики и члены организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, накануне террористы и представители «Белых касок» доставили отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселок Хирбет Амуд, который находится в провинции Идлиб.

Стоит отметить, что «Белые каски» получили известность благодаря постановочным роликам, в которых они якобы спасают мирных жителей из-под завалов. В апреле «Белые каски» распространили видеоролик, на котором запечатлена инсценировка «химической атаки» в сирийском городе Дума.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о подготовке провокаций с применением химоружия представителями организации «Белые каски» с целью обвинить правительственные войска Сирии в применении отравляющих веществ и оправдать очередные авиаудары коалиции во главе с США по территории САР.

Автор: Артем Никулин
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