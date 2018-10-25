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Почти две тысячи домовладений пострадали от наводнения на Кубани

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Почти две тысячи домовладений пострадали от наводнения на Кубани

Краснодар, 25 октября. Свыше 1,8 тыс. домовладений в Краснодарском крае пострадали в результате наводнения, которое стало следствием затяжных дождей. Такие данные в четверг озвучил первый замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

«По состоянию на 18:00 по трем муниципальным образованиям подтоплено 1 тыс. 846 домовладений, где проживают 5 тыс. 379 человек», — отметил он, выступая на заседании оперативного штаба.

Почти половина подтопленных домовладений приходится на Туапсинский район, где от разгула стихии пострадали 836 домов. Вода также разрушила шесть автомобильных и один пешеходный мост, залила автодороги и привела к остановке движения поездов. В Апшеронском районе подтопило 1,2 тыс. придомовых участклв и 903 домовладения, а в Сочи — 107 домовладений.  

Затопленными оказались населенные пункты Цыпка, Горный, Кривеньковская, Туапсе, Мессожай, Григорьевское и Шаумян. В Апшеронском районе затопило железнодорожные станции Куринская, Гойтх и Пшиш, а также перегон Туапсе-Апшеронск.

 

Автор: Антон Соколов
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