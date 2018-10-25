Россия предлагает Генассамблее ООН призвать стороны ДРСМД к сохранению договора

Москва, 25 октября. Россия предлагает Генеральной Ассамблее ООН призвать стороны, Москву и Вашингтон, к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и поддержанию стратегической стабильности. Об этом говорится в проекте российской резолюции Генассамблеи ООН в поддержку ДРСМД.

«Генассамблея призывает все государства — стороны договора к усилиям по укреплению ДРСМД и к сохранению его эффективности, чтобы он оставался краеугольным камнем в поддержании глобальной стратегической стабильности», — приводит ТАСС текст резолюции.

Согласно резолюции, стороны ДРСМД призывают к продолжению консультаций по выполнению Договора, а также возобновлению диалога по стратегическим вопросам, основанного на открытости, взаимоуважении и возможностях к сотрудничеству.

Резолюция была представлена делегациям и секретариату ООН. Решается вопрос о внесении резолюции на рассмотрение в комитете по вопросам разоружения и международной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о планах по выходу из договора о РСМД из-за того, что Россия якобы нарушает договор. В МИД РФ заявили, что Вашингтон не предъявил никаких доказательств, США за счет выхода из ДРСМД хотят продемонстрировать доминирование. Вашингтон наметил реализацию противоречащих ДРСМД программ еще задолго до официального объявления.