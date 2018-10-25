Россия поставит С-400 в Турцию в октябре 2019 года

Москва, 25 октября. Россия планирует поставить в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400 в октябре 2019 года. Об этом в четверг сообщил военно-дипломатический источник.

По его словам, в мае-марте следующего года составные части комплекса будут перевезены на полигон Капустин Яр, а в мае-августе — переданы «Алмаз-Антею» для отправки в Турцию.

«Сроки очень жесткие с учетом одновременно выполняемых работ по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая», — пояснили агентству ТАСС.

Известно, что приготовленные для Турции комплексы С-400 будут иметь российскую систему «свой-чужой», изготовленную по натовским стандартам. Это позволит интегрировать С-400 в единую оборонную сеть НАТО.

Напомним, что Турция заявила о намерении купить российские ЗРК С-400, сославшись на то, что натовские аналоги слишком дорогие, а сам Альянс не желает делать скидок для своих членов. США пригрозили Анкаре санкциями в случае заключения контракта с Россией, однако так и не смогли изменить решения турецких властей.