«Критическая точка пройдена»: Аксенов рассказал о состоянии пострадавших в Керчи

Симферополь, 25 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что состояние пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж пришло в норму.

Глава республики напомнил, что в больницах остаются 47 пострадавших. В настоящее время здоровью пострадавших ничего не угрожает.

«Для нас критическая точка прошла и есть уверенность, что мы больше никого не потеряем. Ни одного человека в этой ситуации», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил вооруженное нападение на учебное учреждение. Молодой человек привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь из помпового ружья по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, более 50 получили ранения.