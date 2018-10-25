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Глава МЧС РФ проверил ход ликвидации последствий паводка в Краснодарском крае

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Глава МЧС РФ проверил ход ликвидации последствий паводка в Краснодарском крае

Краснодар, 25 октября. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев проверил ход ликвидации последствий паводка в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Глава МЧС России оценил ход ликвидации последствий ЧС в Туапсинском районе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрели северную часть Туапсе, которая оказалась наиболее пострадавшей. Глава МЧС РФ и губернатор осмотрели объекты инфраструктуры, пострадавшие от наводнения, а также проинспектировали ход устранения последствий стихии.

Напомним, 24 октября в Краснодарском крае из-за сильных ливней начался паводок. В результате стихии погибли два человека, а также оказались подтопленными более тысячи домовладений.

Автор: Артем Никулин
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