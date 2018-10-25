Мисс и Вице-Мисс России оценили свои шансы на мировом уровне. ФАН-ТВ

В финале Международного конкурса «Мисс Мира – 2018» нашу страну представит Наталья Строева из Якутии. Она стала обладательницей титула вторая Вице-Мисс Россия – 2018. Девушка учится на врача-дерматолога в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова, а затем намерена стать пластическим хирургом. Конкурс пройдет в Китае на острове Хайнань 8 декабря.

Обладательница титула «Мисс Россия – 2018» Юлия Полячихина из Чебоксар будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2018» через неделю, 16 декабря в Бангкоке. Юлия учится на журналиста в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, входила в сборную России по фитнес-аэробике, имеет первый взрослый разряд.

«На самом деле, я даже не представляла, что я буду победительницей на конкурсе «Мисс — Россия», поэтому я сейчас не делаю никакие ставки, и на конкурс я еду «Мисс — Вселенная». Думаю, что не стоит гадать, не стоит планы делать на будущее, нужно просто готовиться к этому конкурсу, серьезно собраться и выступить достойно», – говорит Юлия Полячихина, финалистка конкурса «Мисс Россия – 2018».