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Взявшую интервью у Путина американскую журналистку обвинили в расизме

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Взявшую интервью у Путина американскую журналистку обвинили в расизме

Вашингтон, 25 октября. Шоу Today на канале NBC американской журналистки Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, закрывают после расистского скандала.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, поводом для скандала стало высказывание журналистки о костюмах на Хеллоуин. Келли в беседе с гостем заявила, что «черное лицо – неплохой вариант, если ты одеваешься как персонаж».

Слова Келли вызвали негодование у афроамериканского населения США, журналистку упрекнули в расизме. Глава NBC заявил, что руководство телеканала негативно относится к подобным высказываниям. Следующий выпуск шоу Today Келли начала с извинения, однако это не спасло программу от закрытия.

Напомним, Келли брала интервью у Путина в марте 2018 года. Журналистка задавала вопросы главе государства о «вмешательстве в выборы в США», влиянии России в киберпространстве и отношениях с главой США Дональдом Трампом. После беседы журналистка заявила, что якобы у Путина есть компромат на американского лидера.

Автор: Софья Куликова
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