Сирия, 26 октября. Протурецкие боевики и «Джебхат ан-Нусра»1*** ведут тяжелые столкновения за контроль над южной частью Идлиба. Курды проводят массовые аресты жителей-арабов в Хасаке. «Спящие ячейки» ИГИЛ1 нанесли урон SDF**** в результате внезапного нападения у нефтяного поля в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия** (ССА): несет значительные потери ранеными в результате междоусобиц к северо-западу от Африна.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): причинило большой урон курдам в результате внезапного нападения у нефтяного поля в Дейр-эз-Зоре; готовит серию контратак против SDF в районе города Ас-Суса.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла позиции протурецких боевиков между Маарет Ан-Нуманом и Серакибом; отбила командный пункт «Файлак аш-Шам» к юго-востоку от Идлиба.

Курды: проводят массовые аресты мирных жителей арабской национальности в провинциях Хасака и Ракка.

«Файлак аш-Шам»: вела интенсивные перестрелки с террористами «Тахрир аш-Шам» в западных предместьях Хан Шейхуна.

Провинция Алеппо

Внутри кантона Африн в северо-западной части провинции Алеппо вновь фиксируются междоусобные столкновения отдельных бригад Сирийской свободной армии (ССА). По сведениям военного источника в Twitter (@MIG20_), протурецкие боевики развернули ожесточенные бои в окрестностях города Раджу к северо-западу от административного центра района. Причиной очередного конфликта стали разногласия радикалов в связи с переделом сфер влияния в данном регионе. В ходе вооруженной конфронтации ранения получили несколько десятков боевиков. Данные о возможных убитых исламистах и жертвах среди местного населения в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Главари «Исламского государства» ведут подготовку к активным военным действиям на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, передают источники иранского информагентства Fars News. В рамках данных мероприятий ими была осуществлена замена нескольких полевых командиров отдельных бандформирований ИГИЛ, действующих в районе города Ас-Суса. Ранее курдские источники заявляли о захвате данного населенного пункта и нескольких соседних поселений в результате очередной попытки наступления Демократических сил Сирии (SDF) при поддержке ВВС коалиции во главе с США. Предполагается, что террористы ИГ1 в настоящее время готовят серию контратак.

Тем временем один из опорных пунктов курдских радикалов, расположенный недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар, подвергся неожиданной атаке «спящих ячеек» ИГИЛ, сообщает портал Al Manar News. «Демократические силы» понесли потери ранеными и убитыми, сведения о масштабе понесенного ими урона пока уточняются.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции Идлиб вновь значительно обострилось противостояние террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» и боевиков протурецких исламистских сил. Интенсивные бои и перестрелки сторон отмечались накануне вечером в ряде районов этого региона. Так, согласно информации портала Qasioun News, отряды «Ан-Нусры» нанесли несколько ударов из тяжелых артиллерийских орудий по позициям подконтрольных Анкаре радикалов со стороны города Хан Ас-Сабиль, находящегося между Маарет ан-Нуманом и Серакибом.

Между тем местный новостной канал в Twitter (@24Idlib) сообщил о серии атак террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» против группировки «Файлак аш-Шам», связанной с Турцией, к востоку от Маарет ан-Нумана. Тяжелые бои разворачивались у поселков Аль-Барса, Аль-Хараки и нескольких других. В ходе столкновений были убиты и ранены в общей сложности больше 50 радикалов с обеих сторон. «Джебхат ан-Нусре» при этом удалось отбить один из ключевых командных пунктов протурецких боевиков на этом направлении.

Агентство Shahba Press сообщает о перестрелках бандгрупп «Файлак аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам» около деревни Кафр Айн, расположенной в западных предместьях Хан Шейхуна у самой границы с провинцией Хама. Тем не менее сведения о ходе столкновений в этом районе пока что выясняются.

Провинция Хасака

Курдские главари продолжают предпринимать противоправные меры в целях укрепления своего влияния в провинциях Хасака и Ракка, передает турецкий новостной центра Anadolu. По его информации, так называемые полицейские части курдских сил «Асайиш» провели серию рейдов на северо-востоке САР — внутри самопровозглашенного Сирийского Курдистана. Сообщается, что в одном только поселке Тель Барур ими были незаконно задержаны свыше десяти местных жителей арабской национальности. Местные наблюдатели считают, что данные действия SDF приведут к новой активизации противодействия населения региона и углублению арабо-курдского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)