Сирия, 26 октября. МО РФ заявило о том, что дронами, пытавшимися атаковать «Хмеймим» в январе, управляли США. Жертвами боевиков в Алеппо стали 14 мирных жителей. Террористы захватили в плен четырех курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков в западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: вела обстрелы жилых кварталов города Алеппо; возобновила стычки с протурецкими силами в провинции Идлиб.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла одного из полевых командиров в Идлибе.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции курдов севернее Хаджина на юго-востоке САР; понесло потери в ходе спецоперации «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Дияла.

Курды: заявляли о захвате города Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; провели аресты мирных жителей в провинции Хасака.

Международная коалиция: осуществила новые авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; направила новую партию вооружения курдам на восток Сирии; опровергла обвинения в убийстве жителей в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: подверглись нападению террористов РПК на турецко-иракской границе.

Провинция Латакия

В минувшие сутки на пленарном заседании международного форума по вопросам безопасности в Пекине замминистра обороны России Александр Фомин сообщил о том, что попытка атаки дронов на российскую авиабазу «Хмеймим» была скоординирована Вашингтоном. Генерал-полковник заявил, что 13 боевых дронов управлялись общей командой, в то время как американский патрульный противолодочный самолет Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря на протяжении восьми часов. Напомним, попытка нападения на военный аэродром РФ и пункт материального обеспечения флота в Тартусе произошла 6 января. Тем не менее российской системе радиоэлектронного подавления удалось перехватить управление шестью беспилотными летательными аппаратами, остальные семь БПЛА были уничтожены зенитными установками.

Провинция Алеппо

На западе региона на протяжении всего дня разворачивались перестрелки между правительственными подразделениями и силами вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (egit867), фортификационные сооружения боевиков подверглись интенсивным обстрелам со стороны артиллерии Сирийской арабской армии (САА), после того как исламисты в очередной раз ударили по мирным кварталам административного центра провинции. По данным новостного агентства Al Masdar News, части армии Башара Асада вели огонь по расположениям террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Кафр-Хамра и Харитан, а также в пригороде Лерамун и районе Аз-Захра.

Между тем стало известно, что в результате обстрелов Алеппо боевиками ранения получили как минимум 14 мирных жителей. Несмотря на жертвы среди мирного населения, во второй половине дня «Ан-Нусра»*** вновь открыла огонь по жилым кварталам города. К счастью, все ограничилось лишь материальным ущербом, о чем сообщал интернет-портал Step News Agency. Таким образом, радикалы вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения на линии разграничения сил сторон, несмотря на то, что в данном районе действует режим тишины. Кроме того, продолжающиеся обстрелы исламистов свидетельствуют о том, что они не намерены выводить свои отряды из демилитаризованной зоны.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня не прекращались вооруженные стычки между курдами и боевиками «Исламского государства» в юго-восточной части региона. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), террористы предприняли мощную атаку позиций «Демократических сил Сирии»**** (SDF) севернее ключевого города Хаджин, в результате которой курды понесли потери в живой силе. Кроме того, по меньшей мере четверо курдских бойцов были взяты в плен джихадистами. Во второй половине дня интернет-порталы, подконтрольные SDF, заявили о взятии населенного пункта Ас-Суса. Тем не менее данная информация была опровергнута военным источником в Twitter (VivaRevolt), который утверждал, что несколько районов города все еще находятся в оккупации террористов.

Военные самолеты возглавляемой США международной коалиции между тем продолжили проводить боевые вылеты над оккупированными ИГИЛ1 районами. По сведениям интернет-портала DeirEzzor 24, удары американских военных самолетов пришлись по мечети «Завия». Напомним, двумя днями ранее поступала информация о том, что бомбардировки западного альянса привели к гибели нескольких местных граждан, тем не менее представитель коалиции полковник Шон Райан заявил о том, что в ходе авианалетов были убиты лишь террористы ИГИЛ. В то же время не было представлено никаких доказательств в поддержку данного утверждения.

Вечером США направили новую партию военной техники в занимаемые курдами восточные районы Сирии. По данным агентства новостей Orient News, в зону контроля SDF были переброшены около 900 грузовиков с вооружением.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб возобновились столкновения между силами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и протурецкого объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Информационный портал Al Masdar News передавал, что, несмотря на сообщения о заключении противниками временного перемирия, поступавшие два дня назад, вооруженный конфликт вновь обострился. Военные источники AMN заявляли о стычках «Ан-Нусры» с членами группировки «Сукур Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Джарджаназ в южной части провинции. Во время ожесточенных боев были убиты не менее пяти радикалов. Кроме того, в результате перекрестного огня ранения получили местные жители.

Вечером в регионе возобновились нападения на лидеров вооруженной оппозиции. По данным медиапортала Masar Press Agency, в результате атак неизвестных был убит полевой командир «Ахрар Аш-Шам», а также ранен высокопоставленный главарь «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Хасака

В провинции Хасака в минувшие сутки отмечались случаи незаконных задержаний гражданских лиц. Как передавал военный источник в сети Twitter (alreahalsaknh), курдами были арестованы несколько мирных жителей в населенном пункте Аш-Шаддади на юге провинции, а также в соседней Ракке. Предполагалось, что задержанных направят на принудительную службу в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме того, поступали сведения о возможном убийстве одного из местных активистов по имени Ахмад Софи. Агентство новостей Syrian Network for Human Rights передавало, что мужчина был взят под арест курдами на одном из КПП, расположенном на шоссе Аль-Маликия — Аль-Касер. На данный момент его местонахождение неизвестно. Многие местные источники уверены, что Ахмад Софи был убит курдскими радикалами.

Ирак

В северной части Ирака произошла вылазка радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, боевики РПК организовали нападение на один из турецких контрольно-пропускных пунктов, размещенных на границе. В ходе развернувшихся столкновений были убиты не менее двух солдат вооруженных сил Турции. Как сообщалось ранее, РПК преследует цель создания автономного курдского государства на территории Турецкой Республики. Притом, террористы формирования причастны к организации нескольких терактов в стране.

Во второй половине дня в иракской провинции Дияла прошли обыски членов проправительственного формирования «Хашд Аш-Шааби». По информации новостного портала Iraqi News, членам Сил народной мобилизации удалось арестовать двух боевиков «Исламского государства», а также изъять их оружие и средства связи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)