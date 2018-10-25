Сирия, 25 октября. Один из высокопоставленных лидеров «Ахрар Аш-Шам» был убит в Идлибе. Курды задержали десять человек в Ракке, обвинив их в контрабанде оружия. Террорист «спящей ячейки» ИГ1 был задержан на юге провинции Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам боевиков в Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ведет перестрелки с силами САР вблизи города Тадеф в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает обстреливать территории на западных окраинах Алеппо; пережила нападение на своего полевого командира в Идлибе.

«Ахрар Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных лидеров на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: провело контратаку в районе города Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: задержали десять человек за контрабанду оружия в Ракке; обнаружили подземный тоннель ИГ в городе Ракка.

ВС Ирака: арестовали террориста «спящей ячейки» ИГ в иракской провинции Багдад.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (hosienmortadapressnew) сообщает о том, что боевики антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** продолжают обстреливать территории, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). На этот раз под ударом джихадистов оказался район Джамият Аз-Захра на северо-западе административного центра провинции. Сведений о возможных жертвах со стороны мирного населения пока не поступало.

Между тем военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) вновь заявляет о вооруженных столкновениях между правительственными войсками и поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА) недалеко от города Тадеф на севере региона. Однако официальные новостные порталы все еще не подтверждали данные сообщения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что ливневые дожди дошли до провинции Дейр-эз-Зор. Сильные осадки фиксируются на обширных территориях региона. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), воспользовавшись погодными условиями, террористы «Исламского государства» провели контратаку в районе города Ас-Суса, о захвате которого несколько часов назад заявляли курдские СМИ. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем турецкое информационное агентство Yeni Ahval заявило о причастности американских ВВС к убийству семи гражданских лиц в городе Хаджин, а также к нанесению увечий еще нескольким мирным жителям. По сведениям интернет-портала, возглавляемая США международная коалиция также нанесла серьезный ущерб городу Ас-Суса.

Провинция Идлиб

Очередное убийство одного из высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции произошло в провинции Идлиб. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (MSelef82147118), тело полевого командира антиправительственного формирования «Ахрар Аш-Шам» было обнаружено в районе магистрали, пролегающей между населенными пунктами Эль-Хадфа и Маасран в южной части региона. Отмечается, что на трупе виднелись следы пыток. По предварительной информации, ответственность за убийство боевика лежит на террористах «спящих ячеек» «Исламского государства», которые ранее неоднократно заявляли о своей причастности к подобным преступлениям.

Еще один из главарей вооруженной оппозиции получил ранения в результате атаки неизвестных в административном центре региона. По данным новостного портала Masar Press Agency, нападавшие открыли огонь по одному из лидеров террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», тем не менее боевику по прозвищу Абдул Хамид Ас-Сахари удалось выжить.

Провинция Ракка

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что члены «Демократических сил Сирии»**** (SDF) арестовали десять человек в населенных пунктах Аль-Джаиф и Аль-Андалус. Их обвинили в поставках оружия террористам «Исламского государства». Напомним, в последнее время в регионе участились нападения боевиков террористической группировки, однако в тюрьмах курдов зачастую оказываются невиновные мирные жители.

Между тем в административном центре провинции был обнаружен тоннель, ранее принадлежавший джихадистам. По данным Twitter-канала (Mohamadothman1o), подземный коридор находился в северо-западной части города.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что военнослужащим иракской армии удалось взять под арест одного из террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольные вылазки на территориях, подконтрольных правительственным силам. Боевика арестовали на окраине населенного пункта Аль-Мадаин на юге Багдада, когда он попытался покинуть территорию региона под видом мирного жителя. Известно, что задержанный принимал участие в нескольких нападениях на опорные пункты вооруженных сил Ирака и гражданских лиц. Напомним, в прошлом месяце провинция Багдад более всего пострадала в результате подпольной деятельности джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)