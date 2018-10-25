Наводнение на Кубани привело к человеческим жертвам и разрушениям

Москва, 25 октября. Наводнение в Краснодарском крае привело к гибели двух человек и масштабным разрушениям.

По данным экстренных служб, в Туапсинском районе Краснодарского края затопило 1,2 тысячи домовладений, в Апшеронском районе в зоне подтопления оказались 714 домовладений. Около 500 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.

В результате паводка был затоплен участок железной дороги, который соединяет Москву и Сочи. В настоящее время Минтранс РФ решает, как доставить из Адлера 1,3 тысячи пассажиров, которые должны были ехать в Санкт-Петербург, Самару, Пермь и Ростов-на-Дону.

Минувшей ночью в Сочи выпало около 76 миллиметров осадков, в результате чего вышли из строя 20 трансформаторных подстанций, 320 домовладений в поселке Волковка оказались без газоснабжения. Также нарушено водоснабжение нескольких сел, которые находятся вблизи Сочи. Кроме того, в результате разгула стихии разрушен мост на автодороге А-147 «Джубга – Сочи», в результате чего город оказался частично отрезан от внешнего мира.

К ликвидации последствий стихии привлечены более 700 спасателей и 150 единиц техники. Также к работе готовы подключиться сотрудники Донского спасательного центра МЧС России.