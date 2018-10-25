Сирия: постпред РФ пообещал ЕС предоставить список причастных к химатакам террористов

Москва, 25 октября. Россия готова поделиться с Евросоюзом списком террористов и их координатами, которые ответственны за химические атаки в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«У наших соответствующих служб есть имена и координаты тех террористов в Сирии, включая руководство «Белых касок», которые действительно причастны к инцидентам с химическим оружием. Можем помочь», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, организация «Белые каски» не раз была уличена в фальсификации данных. Ранее появилось видео инсценировки химической атаки в Сирии, организованной «Белыми касками». В видеозаписях присутствуют очевидные нестыковки, к примеру некоторые люди выступают сразу в нескольких ролях. Инсценировки организация планировала использовать для того, чтобы обвинить правительственные силы в химических атаках.

Минобороны РФ неоднократно предупреждало, что в Идлибе готовится провокация с якобы применением химического оружия для дискредитации законных властей Сирии.