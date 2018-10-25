«Хорошее» настроение Путина на встрече с Болтоном не сулит США ничего хорошего — Соловьев

Москва, 25 октября. Помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона весьма удивила перемена в общении, которую он мог наблюдать во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в четверг заявил известный российский журналист Владимир Соловьев.

«Путин был в обманчиво хорошем настроении, которое не сулит американцам ничего хорошего. Я думаю, что у Болтона это вызвало большое удивление, потому что было видно, что нет ни заигрывания, ни желания понравиться», — отметил он, выступая в авторской программе «Полный контакт» на «Вести FM».

По словам журналиста, в настоящее время наблюдается некоторая усталость от «американского взгляда» на мир. Несмотря на то, что внешне тон российского президента был веселым, было заметно, что он настроен на серьезный разговор.

Напомним, что на днях Болтон встретился с Путиным. Политики обсудили вопрос дальнейшего развития зашедших в тупик российско-американских отношений. Путин предложил провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на международной встрече в Париже.