«Люди нас ненавидят»: бывшие боевики АТО требуют у Порошенко права «выбивать дурь» из украинцев

Активисты сразу нескольких украинских националистических структур, в разное время принимавших участие в военных действиях на территории Донбасса, обратились к президенту Украины Петру Порошенко с необычной просьбой — местные «ветераны Донбасса» попросили у главы государства дать им право наказывать каждого, кто подвергнет сомнению целесообразность «Антитеррористической операции» в Донбассе, (сейчас Операция объединенных сил), а также ввести уголовную ответственность за оскорбление «патриотов».

Под петицией подписались около двух тысяч человек. Независимые эксперты утверждают, что несмотря на весьма своеобразную формулировку прошения, официальный Киев уже в ближайшее время намерен рассмотреть его на самом высоком уровне. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях эту информацию распространили практически все подконтрольные президенту Украины СМИ. В субботу, 20 октября, в Житомире водитель городского маршрутного такси в грубой форме отказал в праве на бесплатный проезд некоему участнику АТО, своевременно показавшему свое «удостоверение ветерана». В ответ упомянутый шофер якобы произнес короткую речь, самыми культурными фразами в которой были: «Вся ваша армия — армия алкоголиков и дегенератов». Трудно сказать, действительно ли водитель маршрутки в своей речи использовал столь изысканный слог, но факт остается фактом: «защитник родины» под общее одобрение других пассажиров транспортного средства был вынужден выйти из машины.

«Именно поэтому мы сегодня не просим, а именно требуем специальных полномочий, которые помогут нам «выбивать дурь» не только из каждого несознательного водителя, но и из его пассажиров, которые допускают издевательство над героями Украины, — заявил в беседе с корреспондентом ФАН Сергей Смолень, один из составивших петицию к украинскому президенту. Лично я вообще не могу понять, почему многие [украинские] люди нас ненавидят, ведь все мы сражались за их свободу. Ничего страшного, теперь будем сражаться за собственную гордость».

По словам Смоленя, в обращении к Петру Порошенко «податели челобитной» приводят более ста тысяч примеров «несправедливого и жестокого отношения к ветеранам Донбасса».

«С юридической точки зрения такие «челобитные» должны рассматриваться исключительно на уровне местных властей, — отметил в комментарии для ФАН киевский юрист Андрей Евдокименко. На бытовом уровне бывшие участники АТО действительно часто подвергаются оскорблениям со стороны рядовых граждан. Но и «атошники» зачастую становятся инициаторами не только кабацких драк, но и столкновений в общественных местах. Их фраза «я воевал, а где сидел ты?» стала нарицательной в цивилизованных структурах. Но именно сейчас в дело вмешивается большая политика. Накануне президентских и парламентских выборов на Украине команда Петра Порошенко наверняка использует подобные «организованные жалобы ветеранов» в личных целях».

На вопрос, каким именно образом это произойдет, эксперт ответил буквально следующее: «Не исключено, что на пенсии и всяческие дополнительные льготы им будут выделены как денежные средства, так и продовольственные пайки и даже новые земельные наделы».

Подобное предположение кажется сомнительным сомнение другим аналитикам.

«Сейчас у Украины попросту нет средств на то, чтобы раздавать «ветеранам» земли и таким образом остужать «горячие головы», — заявила комментарии ФАН социальный психолог Елена Мильто. Действующая украинская власть явно не понимает, что аккумулируя каждый единичный неприятный случай со своими «побратимами» на территории «материковой Украины» радикально настроенные националисты провоцирует руководство той же Украины выдавать им «индульгенции». Имея на руках такую «индульгенцию», «патриоты» отомстят не только водителю житомирской маршрутки.

Корреспондент ФАН смог сам убедиться в том, что подобные соображения вполне обоснованы: на одной из пригородных станций в районе Киева полиция высадила из вагона электропоезда одного из пассажиров, одетого в засаленную камуфляжную форму с едва определяемыми знаками боевого подразделения Вооруженных сил Украины.

Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения уже немолодой человек сначала хвастался количеством убитых им в Донбассе «москалей», а затем предрек участь своих жертв всем присутствующим. На тот момент «специальные полномочия» ему явно были не нужны, но, выходя из состава, «герой» пообещал, что за него «обязательно заступятся».