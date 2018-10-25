Слуцкий: Резолюция ЕП по Азову готовит основания для новых санкций

Москва, 25 октября. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента с призывом усилить антироссийские санкции в случае «эскалации» подводит основание для новых санкций.

«Она в очередной раз нагнетает страсти вокруг России и подводит основание для новых санкций в Совете Евросоюза», — заявил Слуцкий.

По словам главы комитета, Европарламент превратился в русофобский инструмент в руках американских кураторов, которые очерняют и маргинализируют Россию на европейском информационном пространстве. Слуцкий добавил, что принятие резолюции демонстрирует, что ЕП, как и украинская власть, несамостоятельная организация.

Депутат выразил сожаление, что весь антироссийский поток, который формируется в Европе, аккумулируется, в первую очередь, в Европарламенте.

Как сообщает «Ридус», ЕП принял большинством голосов документ, призывающий власти Евросоюза усилить санкции в случае «эскалации» обстановки в Азовском море. Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что принятое ЕП решение является свидетельством «некачественной политики».

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» с российскими гражданами на борту. Кроме того, летом 2018 года в Херсоне был задержан российский танкер «Михаил Погодин».