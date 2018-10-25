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Сирия: террористы «Джебхат ан-Нусры» обстреляли жилые кварталы Алеппо

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Сирия: террористы «Джебхат ан-Нусры» обстреляли жилые кварталы Алеппо

Алеппо, 25 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам сирийского Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным агентства под ударами артиллерии террористов оказался район Джамаият Аз-Захра в Алеппо. Несколько снарядов разорвались вблизи Дворца Правосудия. В результате обстрела никто не пострадал, однако несколько зданий получили повреждения.

Подразделения Сирийской арабской армии нанесли ответные удары по позициям террористов, в результате чего боевики понесли потери в живой силе.

Стоит отметить, что  это не первый обстрел Алеппо со стороны террористов за минувшие сутки. Минувшей ночью боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли несколько кварталов Алеппо, в результате чего осколочные ранения получили 10 мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Артем Никулин
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