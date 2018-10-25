Gascade разрешили укладку газопровода в Германии для приема газа «Северного потока — 2»
Берлин, 25 октября. Немецкая газотранспортная компания Gascade Gastransport получила разрешения на укладку газопровода Eugal, которому предстоит в будущем принимать топливо от «Северного потока — 2».
Газопровод предполагается проложить на территории федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания. Все работы будут завершены к концу 2020 года.
«Это разрешение интегрирует все отдельные одобрения, необходимые для строительства газопровода на этой территории. Строительство Eugal полностью одобрено», — сообщает пресс-служба Gascade.
Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год. По словам руководства «Газпрома», строительство магистрали позволит увеличить поставки газа в Европу и сделать их более стабильными.