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Политические партии России и стран Азии объединились против экстремизма. ФАН-ТВ

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Россия встречает у себя Международную конференцию азиатских политических партий (МКАПП), с 2008 года партия «Единая Россия» принята в качестве постоянного члена организации. В составе комитета МКАПП представители 23 стран, в их числе правящие партии Республики Корея, Китая, Индии, Австралии, Турции, Казахстана и других. Основная цель проведения ассамблеи – путем углубления контактов между политическими партиями развивать доверие, взаимопонимание и сотрудничество между странами.Политические партии России и стран Азии объединились против экстремизма. ФАН-ТВ

«За годы своего существования МКАПП в полной мере доказала свою эффективность и востребованность, обеспечивая эффективное взаимодействие между партиями стран азиатского континента, предоставляя хорошую возможность для обсуждения важных вопросов мировой политики и экономики, проблематики межпарламентского и гуманитарного сотрудничества», – говорит  Борис Грызлов, председатель высшего совета Партии «Единая Россия».

Политические партии России и стран Азии объединились против экстремизма. ФАН-ТВ

«Сейчас секретарь генерального совета партии Андрей Турчак подписал соглашение с правящей партией Корейской Народной Демократической Республики, а вчера аналогичный документ был подписан с руководством правящей партией республики Корея. Сегодня обе делегации работают вместе на нашей площадке, они разговаривают друг с другом, они имеют возможность выступать рядом», – рассказывает Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

Главным вопросом стало обсуждение роли политических партий в борьбе с экстремизмом, важность международного межпартийного сотрудничества в формировании и развитии экономических и социальных связей между государствами.

Автор: Дарья Шмелева; Станислав Черушев
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