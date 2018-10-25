Пушилин обсудил с замглавы СММ ОБСЕ безопасность наблюдателей в Донбассе

Донецк, 25 октября. Врио главы Донецкой народной республики провел встречу с первым заместителем главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом, в ходе которой стороны обсудили безопасность наблюдателей ОБСЕ и гуманитарную ситуацию в Донбассе.

«Сегодня состоялась встреча с господином Пушилиным, в ходе которой первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг обсудил вопрос безопасности наблюдателей, а также гуманитарную ситуацию», — сообщило представительство миссии.

Напомним, Украина начала военную операцию в Донбассе в 2014 году из-за отказа Донецкой и Луганской народных республик признать легитимность киевского руководства, которое пришло к власти в результате госпереворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали порядка 10 тысяч человек.

В ходе переговоров нормандской четверки были приняты минские договоренности, которые регламентировали шаги для деэскалации конфликта. Однако ВСУ в кратчайшее время нарушили режим прекращение огня.