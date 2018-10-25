«Собака лает, а караван идет»: власти Крыма отреагировали на резолюцию ЕС по Азову

Симферополь, 25 октября. Крымские власти считают проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море, который предусматривает усиление санкций против России, враждебным и предвзятым документом. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, подобные документы, а также выпады в сторону России доказывают, что в Кремле избрали правильную внешнюю политику. Гемпель подчеркнул, что заявление о новых санкциях не напугают крымчан.

«Грубо скажу, но есть старая поговорка: «Собака лает, а караван идет», — заявил Гемпель.

По его мнению, Россия продолжит политику обеспечения безопасности в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими властями российского судна «Норд».В августе в порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин». Российские власти неоднократно заявляли, что Киев специально нагнетает ситуацию вокруг Азовского моря.