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Чешский миллиардер намерен купить у Абрамовича «Челси»

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Чешский миллиардер намерен купить у Абрамовича «Челси»

Прага, 25 октября. Чешский миллиардер Петр Келлнер намерен купить у Романа Абрамовича английский футбольный клуб «Челси». Об этом сообщает чешский журнал Tyden.

В ближайшие дни Келлнер и Абрамович проведут первые переговоры относительно продажи «Челси». Издание отмечает, что Келлнера и Абрамовича связывают дружеские отношения. При этом на домашнем стадионе «Челси» - «Стэмфорд Бридж» VIP-ложи Келлнера и Абрамовича находятся рядом друг с другом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Абрамович рассматривает варианты продажи футбольного клуба «Челси». При этом Абрамовичу поступило одно предложение о покупке клуба за 2,3 миллиарда долларов, однако бизнесмен его отклонил, так как хочет получить от продажи команды не менее трех миллиардов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. Под руководством Абрамовича «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, а также впервые стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, клуб пять раз становился обладателем Кубка страны и трижды Кубка лиги, а также два раза Суперкубка Англии.

Автор: Артем Никулин
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