Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Роскомнадзор оштрафовал Google за выдачу запрещенных в РФ ресурсов

54
0 Оставить комментарий

Роскомнадзор оштрафовал Google за выдачу запрещенных в РФ ресурсов

Москва, 25 октября. Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google, которая владеет одноименной поисковой системой. Поводом послужил отказ исключить из результатов выдачи запрещенные в РФ ресурсы.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, поисковик должен был в течение месяца подключиться к реестру запрещенных ресурсов и после этого начать фильтровать поиск. Однако компания не стала принимать к сведению предписания РКН.

«За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что деятельность Google уже не в первый раз вызывает нареканий у российских властей. Ранее Совет Федерации предупредил компанию о последствиях вмешательства в российские выборы. Речь шла о распространении на подконтрольных Google ресурсах информации о несанкционированных акциях протеста в Единый день голосования, 9 сентября.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое