Роскомнадзор оштрафовал Google за выдачу запрещенных в РФ ресурсов

Москва, 25 октября. Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google, которая владеет одноименной поисковой системой. Поводом послужил отказ исключить из результатов выдачи запрещенные в РФ ресурсы.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, поисковик должен был в течение месяца подключиться к реестру запрещенных ресурсов и после этого начать фильтровать поиск. Однако компания не стала принимать к сведению предписания РКН.

«За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что деятельность Google уже не в первый раз вызывает нареканий у российских властей. Ранее Совет Федерации предупредил компанию о последствиях вмешательства в российские выборы. Речь шла о распространении на подконтрольных Google ресурсах информации о несанкционированных акциях протеста в Единый день голосования, 9 сентября.