Донбасс, 25 октября. Артиллерия ВСУ снова в деле, под огнем — юг ДНР. Мирные жители вновь подорвались на украинских минных заграждениях, как и очередные бойцы ВСУ. Украинская разведка сочинила фейк об уклонистах в ЛНР и ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Луганской народной республике в минувшие сутки было относительно спокойно. Зафиксировано три обстрела с украинских позиций на западных и юго-западных границах ЛНР. Применялись тяжелые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Потерь среди гражданских и военных нет.

В Донецкой народной республике, по сравнению с предыдущими сутками, фиксируется резкое обострение — Вооруженные силы Украины увеличили количество и интенсивность обстрелов, на мариупольском направлении украинские войска применили артиллерию калибром 122 мм.

Всего в ДНР зафиксирован 21 случай нарушения режима прекращения огня: более 300 снарядов, мин и гранат было выпущено киевскими силовиками по 14 населенным пунктам республики.

Новые жертвы беспорядочного минирования территорий ВСУ

В районе подконтрольного ВСУ Дзержинска автомобиль КрАЗ аварийной бригады компании «Вода Донбасса» подорвался на минных заграждениях, двигаясь к месту проведения ремонтных работ. Множественные осколочные ранения получили двое сотрудников компании. К счастью, люди остались живы.

Этот инцидент в очередной раз подтвердил отношение украинских «защитников» к мирному населению. Напомним, что двумя днями ранее разведка ДНР сообщала, что в районе поселка Новгородское, который является частью Дзержинска, саперы ВСУ минируют проселочные дороги на большом удалении от линии фронта. Эти дороги ежедневно использовали местные жители, но теперь это смертельно опасно.

Небоевые потери ВСУ

В районе того же Дзержинска на позициях 58-й бригады пьяный «защитник» повздорил с сослуживцами и бросил им в окоп гранату. Рядовой 15-го батальона 58-й бригады получил множественные осколочные ранения.

А сержант 128-й бригады погиб при попытке разобрать гранату к подствольному гранатомету на позициях вблизи поселка Старогнатовка — юго-западное направление обороны ДНР.

Еще один боец, теперь уже 14-й бригады ВСУ, в зоне ответственности Народной милиции ЛНР подорвался на собственной растяжке, но выжил. Инцидент произошел во время попытки сбежать из расположения части в районе Новозвановки. Причина побега бойца — постоянные унижения и побои со стороны сослуживцев.

В ЛНР опровергли ложь украинской разведки

В четверг украинские средства массовой информации заявили, что в ЛНР и ДНР вводится жесткая система контроля и учета лиц призывного и старшего возрастов, которые уклоняются от воинской службы. Якобы лица, внесенные в специальный реестр уклонистов, не смогут выехать за пределы республик. Автором этого сообщения стал главк украинской военной разведки.

В оперативном командовании ЛНР заявили, что целью данного сообщения противника является дискредитация властей республик, и оно не имеет ничего общего с действительностью.

«Никакого жесткого контроля и ограничений выезда нет», — заявил официальный представитель ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Более того, хотелось бы напомнить украинской стороне, что, согласно нормативным документам и положениям о воинской службе, в обеих республиках служба проходит на добровольной основе и не предусматривает срочного призыва.