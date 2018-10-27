Прошел этот ад и обрел новую жизнь: ополченец Донбасса рассказал, как два года получал гражданство РФ

Государственная дума РФ 25 октября единогласно поддержала в первом чтении принятие поправок в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», которые упрощают получение гражданства для соотечественников, желающих вернуться на родину. В Госдуме не скрывают — в первую очередь поправки нацелены на облечение получения российского гражданства для украинцев, которые вынуждены были после государственного переворота в 2014 году, стремительной деградации украинской экономики и гражданской войны в Донбассе искать убежища на территории России и хотят стать гражданами страны.

Тема получения гражданства России соотечественниками поднимается не первый год. Но обострилась проблема в 2014 году, когда в РФ хлынули толпы беженцев из Донбасса, спасавшихся от агрессии Киева.

Вскоре в Россию поехали и бывшие ополченцы, по тем или иным причинам уже не принимавшие участия в боевых действиях. Многие из них, будучи выходцами с территории, контролируемой украинскими властями, в ближайшие годы вряд ли смогут вернуться домой. Некоторые приехавшие из стран, где участие в войне в Донбассе является уголовно наказуемым деянием, также могут надеяться только на Россию. И легализация в России для них — вопрос жизни и смерти в буквальном смысле слова. А ведь помимо миграционного законодательства не стоит забывать и о том, что время идет, и документы бойцов становятся недействительны!

При этом закон есть закон — и время от времени ополченцы оказываются под угрозой депортации, либо экстрадиции. Как, например, Евгений Щербак, которого российские общественники спасли в «ручном режиме».

Предлагаем вашему вниманию историю легализации в РФ участника боевых действий в Новороссии Владимира Александрова, которую он рассказал Федеральному агентству новостей. С такими же проблемами сталкиваются тысячи защитников Русского мира, которые волею судьбы оказались в России, но без права жить тут как граждане.

Написать эту статью меня подвигли невероятные трудности, которые мне пришлось преодолеть ради получения российских документов. Возможно, этот текст привлечет общественное внимание и поможет искоренить вопиющую безответственность, равнодушие, непрофессионализм и произвол чиновников, с которыми мне довелось столкнуться.

В 2016 году, в соответствии с указом президента России, Федеральная миграционная служба была реорганизована в Главное управление по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ (ГУВМ МВД РФ). Однако в силу удобности аббревиатуры и ее гораздо большей известности на просторах государства Российского я буду использовать в тексте старую аббревиатуру — ФМС.

Будучи уроженцем бывшей Украины, я не смог оставаться в стороне от происходивших в Киеве событий конца 2013 — начала 2014 годов. Тогда кучка кадровых американских агентов влияния, воспользовавшись чудовищной алчностью и вседозволенностью ныне беглого Виктора Януковича и его команды, по указке из Вашингтона совершила государственный переворот на территории бывшей Украины. 27 декабря 2016 года Дорогомиловский районный суд города Москвы признал те события государственным переворотом.

Пройдя с декабря 2013 года по 21 февраля 2014 года через «Антимайдан» в Киеве, в первых числах марта я приехал в Донецк — помогать организовывать акции народного сопротивления. С июня 2014 года добровольно пошел в ополчение Новороссии — с оружием в руках защищать мирное население.

Когда стало понятно, что контрнаступление ополчения на Киев и освобождение бывшей Украины откладывается, я как законопослушный человек решил законным путем оформить свой правовой статус в Российской Федерации.

Проштудировав закон «О гражданстве Российской Федерации» и его статью 33.1, я был приятно удивлен, узнав, что поскольку моя мать — коренная уроженка России, я имею полное право на прием в российское гражданство как «носитель русского языка» (НРЯ) — да еще и в упрощенном порядке!

Радости моей не было предела. Не надо годами томиться в ожидании, не нужно ежемесячно платить за патент, ни к чему дрожать и бояться за просроченную миграционную карту — я буду полноправным гражданином России!

Окрыленный радостными мечтами, в конце апреля 2016 года я отправился в миграционный центр города Москвы, который располагался тогда на станции метро «Новослободская». Зайдя туда, я обомлел... Здание внутри напоминало гигантский муравейник. Всюду, везде, на каждом углу стояли толпы людей. Они стояли под дверями кабинетов, в коридорах, в залах ожидания, нервно ожидая своей очереди. Тут же работали «консультационные столы».

Ну красота, подумал я. Проконсультируемся, что и как мне делать, какие документы заполнять, какие нужно предоставить, — и вперед, за паспортом. Выстояв полтора часа в очереди на консультацию, я узнал от симпатичной девушки, что по вопросам носителей русского языка мне надо подняться в 317 кабинет на третий этаж.

«За дальнейшими консультациями, — она протянула мне визитку, — можете обратиться в эту фирму».

Цены за консультацию для народа начинались от 2500 рублей. Ну, подумал я, это ерунда. Три высших образования, в том числе юридическое, огромный стаж работы на госслужбе до войны — сам все узнаю.

Поднялся на третий этаж, занял очередь перед нужным мне кабинетом, и стал ждать. Люди ходили-выходили из кабинета, какие-то посетители шли по параллельной очереди, дело двигалось крайне медленно.

Через три часа ожиданий подошла моя очередь. Я заполнил карточку. Девушка, к которой я сел на прием, выдала мне талончик зеленого цвета, сказала, что нужны мой паспорт с нотариально заверенным переводом, а также нотариально заверенные копии переводов моего свидетельства о рождении, свидетельства о браке родителей, свидетельства о рождении моей матери и ее диплома об окончании вуза в России. Спрашиваю, к какому числу это должно быть готово.

— Ваш день приема — 30 сентября, — ответила она.

— Какое 30 сентября? — оторопел я. — Это ж больше пяти месяцев! Почти полгода целых.

— Ну, пока вы соберете нужные документы... — протянула девушка.

— Так я их за месяц сделаю, максимум, — парировал я.

— Нет, молодой человек. Раз мы вам назначаем на 30 сентября, значит это 30 сентября. И раньше у вас никто документы не примет!

Ну что делать. Мама сделает все документы спокойно, не торопясь, подумал я, и распрощавшись с девушкой, вышел на улицу.

Маме я позвонил радостный, довольный. Еще бы — все проблемы и тревоги, можно сказать, уже позади. Делов-то — нужно пять нотариально заверенных переводов! Два из них я сделаю сам в Москве, три сделает мама в посольстве России в Киеве.

5 июня мама позвонила и сказала, что все переводы, со всеми печатями, подписями и справками, что выполнены в присутствии нотариуса — готовы. Радости не было предела. Я поехал в ФМС на Новослободскую узнать — раз все готово, нельзя ли как-то назначить другой, более быстрый срок подачи. На что получил решительное и непреклонное «Нет!». Зато мне выдали анкету-заявление на четырех страницах и сказали, что ее нужно заполнить и подавать вместе с документами.

15 сентября 2016 года я пошел в ФМС чтобы узнать — все ли осталось в силе на 30 сентября. И тут у меня случился первый шок — оказывается, они уже полтора месяца не ведут никакого приема по вопросам НРЯ!

Моя очередь, как мне сказали — аннулирована! Пребывая в полном шоке, я спросил — ну а почему же вы не перезвонили мне и не сообщили, что прекращается прием? Я же заполнил у них учетную карточку и оставил там все свои контактные данные, и оба номера мобильных телефонов! От меня просто отмахнулись как от назойливой мухи, и сказали, что предварительная запись на новую очередь начнется с 4 ноября... Один из собратьев по несчастью, толкавшихся в коридоре, посоветовал мне приходить за полчасика до открытия ФМС, иначе, как он сказал — «будет поздно».

В половину седьмого утра 4 ноября 2016 года я был под зданием ФМС. Первая мысль, пришедшая мне в голову при виде разворачивающегося действа, напомнила знаменитые кадры штурма Зимнего.... Вокруг входа стояло уже человек 400, готовых ринуться вперед без страха и упрека. В 07.01 одна створка двери приоткрылась — и началось! Визжали женщины, хрипели пожилые люди, в