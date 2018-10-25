Суд отправил под домашний арест директора взорвавшегося завода в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 октября. Суд постановил отправить под домашний арест директора завода «Авангард» в Ленинградской области по делу о взрыве, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

«Сегодня в Гатчинском городском суде рассматривалось ходатайство следствия об избрании директору завода «Аванград» меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее следствие предъявило соответствующее обвинение главе пиротехнического завода. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» произошел 19 октября. Жертвами происшествия стали пять человек, еще 11 пострадали, в том числе ребенок. Обвинение по уголовному делу предъявлено главному инженеру предприятия, который допустил к работе в цехе нетрудоустроенных лиц.