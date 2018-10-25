«Через Босфор два моста — и ничего!»: ученые ответили на заявления Киева об «опасности» Крымского моста

Симферополь, 25 октября. Строительство Крымского моста угрожает Азовскому морю и его прибрежной зоне «долгосрочными последствиями». Об этом заявила исполняющая обязанности гендиректора главного управления международного права МИД Украины Оксана Золотарова на заседании сессии генассамблеи ООН.

По ее словам, в Крыму происходит «серьезная деградация» окружающей среды.

«Несанкционированное строительство моста угрожает долгосрочными последствиями для прибрежной и морской среды Азовского моря», — говорится в докладе Золотаревой.

С заявлениями Киева об «опасности» Крымского моста категорически не согласны крымские ученые и экологи. С 2015 года в районе моста через Керченский пролив ведется посезонный мониторинг состояния окружающей среды. В результате трехлетнего наблюдения специалисты пришли к положительным выводам. По данным ФКУ Упрдор «Тамань», воздух в районе моста не загрязнен, концентрация соединений и металлов в воде соответствует норме.

По мнению ученых, как раз таки деятельность Украины в акватории Керченского пролива несколько лет назад нанесла урон окружающей среде Азова. Профессор кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета ТА КФУ имени Вернадского Анатолий Пасынков рассказал о действиях украинской стороны, которые привели к тому, что почти 700 метров прибрежной косы на юге буквально «съело море», а с другой стороны стали наращиваться отмели. Вода засорилась.

«Вот когда они рыли проран и выкачивали оттуда песок, углубляли дно между строящейся дамбой и косой Тузла, чтобы Россия не смогла присоединить дамбу к северному окончанию косы, — вот тогда они резко изменили циркуляцию, увеличили гидродинамику потока. (...) Вот это Украина наделала тогда!» — ответил Пасынков в комментарии ForPost.

А вот строительство Крымского моста привело к позитивным изменениям: его опоры привлекают птиц и дельфинов. С 2016 года в районе трассы Крымского моста в 1,5 раза увеличилась численность дельфинов-азовок. Ученым удалось зафиксировать 600 особей. По словам Пасынкова, такое количество дельфинов свидетельствует об отсутствии негативного воздействия моста на экологию. Сваи, напротив, привлекают косяки рыб и, как следствие, млекопитающих.

Пасынков также отметил, что по всему миру есть сотни примеров масштабного мостостроения. Ни в одном из этих случаев строительство не наносило ущерба экологии.

«Вы напомните коллегам, что через Босфор два моста — и ничего!» — резюмировал Анатолий Пасынков.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. После госпереворота в Киеве жители региона провели референдум. 95% избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Тем не менее, Киев считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.