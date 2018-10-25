Порошенко попал в шестерку самых богатых украинцев, увеличив состояние на 10%

Киев, 25 октября. Президент Украины Петр Порошенко за год увеличил свое состояние на 10% и вошел в шестерку самых богатых жителей страны. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Топ-100 самых богатых украинцев».

Как сообщает украинское издание «Новое время», Порошенко оказался на шестом месте рейтинга. Его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов, а главным активом, приносящим доход, называется фабрика Roshen, от которой он якобы отказался после избрания президентом.

Первое место досталось владельцу группы SCM Ринату Ахметову. За год бизнесмен смог увеличить состояние, которое оценивается в 12,2 млрд долларов, на 76%. За ним идет владелец «Интерпайпа» Виктор Пинчук (2,7 млрд долларов, рост на 87%), владелец группы «Смарт холдинг» Вадим Новинский (2,3 млрд долларов, рост на 94%), а также владельцы «Привата» Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (1,6 млрд долларов).

Напомним, что Порошенко заявлял, что избавился от всех своих бизнес-активов, как того требует украинское законодательство в случае избрания на пост президента. В частности, речь шла о расположенной в Липецке кондитерской фабрике Roshen.