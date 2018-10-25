Летевший в Польшу самолет экстренно сел в Бухаресте из-за сообщения о бомбе

Бухарест, 25 октября. Самолет компании WizzAir, выполнявший перелет из грузинского города Кутаиси в Варшаву, экстренно приземлился в аэропорту Бухареста из-за сообщения о бомбе.

Как сообщает румынский телеканал Digi-24, лайнер сел в аэропорту «Отопень» в Бухаресте. После приземления самолет изолировали, специальные службы страны обыскивают самолет, в том числе багаж пассажиров.

В аэропорту Бухареста создан кризисный штаб, в состав которого водят пожарные, медики и саперы. По данным телеканала, сообщение о бомбе поступило в аэропорт Кутаиси, когда самолет уже вылетел из Грузии. На борту лайнера находились 173 человека, все они были эвакуированы.

Пресс-секретарь Национальной компании аэропортов Бухареста Валентин Иордаке заявил, что проверка самолета продлится до 20.00. Об отправке самолета в Варшаву будет сообщено дополнительно.