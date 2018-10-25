Пьяная жительница Сургута сделала селфи с зарезанным в ссоре экс-мужем

Сургут, 25 октября. Пьяная жительница Сургута ранила своего бывшего супруга, сделала на его фоне селфи и отправила своим знакомым. Инцидент произошел в ночь со среды на четверг.

Бывшие супруги поссорились во время распития алкоголя. Женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину. После этого она сфотографировалась на фоне окровавленного супруга.

Мужчина выжил, в настоящий момент он находится в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело по статье 114 УК РФ (превышение приделов необходимой обороны). Женщина находится под подпиской о невыезде, поскольку воспитывает малолетнего ребенка, сообщает «Свободная пресса».