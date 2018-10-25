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Затопленные дома, разрушенные дороги: режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за ливней

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Режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за ливней

Сочи, 25 октября. Режим чрезвычайной ситуации введен в Краснодарском крае, где из-за сильных ливней оказались затоплены населенные пункты, разрушены дороги и затруднено транспортное сообщение. Соответствующее распоряжение губернатора края Вениамина Кондратьева появилось на сайте администрации региона.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

Границы зоны ЧС определены в пределах Сочи, Апшеронского и Туапсинского районов. Для ликвидации последствий стихии в Туапсе будет создан специальный штаб.

Из-за продолжительных линей в регионе свои дома покинули 460 жителей, подтоплены оказались около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути. По предварительной информации, в результате подтопления погибли минимум два человека.

Автор: Софья Куликова
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