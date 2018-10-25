В Житомирской области вслед за Львовом запретили русский язык

Житомир, 25 октября. Житомирский областной совет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Документ был внесен на рассмотрение Житомирского облсовета фракцией депутатами националистического объединения «Свобода». Запрет «русскоязычного культурного продукта» поддержала большая часть депутатов Житомирского облсовета.

Документ предлагает введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области.

«Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык», — говорится в заявлении депутатов.

Кроме того, авторы документа планируют создать межведомственную рабочую группу, которая будет проводить разъяснительную работу с украинцами о необходимости такого моратория. В состав рабочей группы войдут правоохранители, чиновники и представители общественности.

Стоит отметить, что 18 сентября Львовский областной совет поддержал запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.