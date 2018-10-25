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Порошенко поблагодарил ЕС за противостояние «ползучей аннексии» в Азовском море

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Порошенко поблагодарил ЕС за противостояние «ползучей аннексии» в Азовском море

Киев, 25 октября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз, который встал на сторону Киева в вопросе деятельности в Азовском море.

«Европейский Союз вместе с Украиной будет противостоять осуществляемой Россией ползучей аннексии Азовского моря и нарушениям свободы мореходства», — пишет он в Twitter.

Порошенко добавил, что нарушение международного законодательства повлечет за собой «решительный и адекватный ответ демократического сообщества». При этом украинский лидер выложил схематичную карту, на которой Россия обозначена черным цветом, а в Азовском море изображены красные военные корабли с надписью «Береговая охрана» на русском языке.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, которая предписывает усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно документу, Россия якобы пытается превратить Азовское море в свое «внутреннее озеро», а также присвоить себе украинские нефтегазовые месторождения. Москва все обвинения отрицает и указывает на то, что проводимая в Азовском море проверка полностью соответствует букве закона.

По словам члена Совета Федерации Константина Косачева, резолюция Европарламента по Азовскому морю фактически поощряет пиратство на море. Речь идет о захвате Украиной российского судна «Норд», после которого Москва начала проверять украинские суда в Азовском море. Сенатор обратил внимание, что данный факт никак не был отражен в резолюции Европарламента.

Автор: Антон Соколов
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