Даешь газовый бойкот: украинцев призывают не платить по новым повышенным тарифам
Киев, 25 октября. Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива призвал украинцев не платить за газ по новым повышенным тарифам. По мнению политика, население страны должно объявить властям бойкот и «заставить задуматься».
«Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, поставим их перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!» — подчеркнул он
Напомним, кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, объяснив такое непопулярное решение требованиями МВФ. Премьер страны Владимир Гройсман посетовал, что другого пути нет, стране нужны новые кредиты, а долгов уже накопили слишком много, в противном случае Украину ждет дефолт
В министерстве социальной политики Украины уже придумали, как дополнительно сэкономить бюджетные средства, лишив малоимущих украинцев госдотаций. В ведомстве подчеркнули, что после повышения тарифов государство не сможет содержать прежнее число льготников, поэтому всем «сознательным» украинцам нужно превратиться в доносчиков, от которых власти смогут получать информацию о тех, кто получает льготы незаконно.