«Под раздачу попали все»: эксперт спрогнозировал развитие конфликта между Киевом и Будапештом

В министерстве иностранных дел Венгрии заявили об ухудшении отношений с Украиной из-за принятия Киевом нового закона, который регулирует функционирование государственного языка. Инициатива Верховной рады Украины исключает использование других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни — в СМИ, работе органов госвласти, учебных заведениях и так далее.

«Ситуация в отношении Украины значительно ухудшилась в свете того, что ничего не произошло в отношении поправок к закону «Об образовании» и в виду принятия нового закона о языке, который лишает национальные меньшинства их права использовать родной язык в культуре, СМИ, государственном управлении, а также образовании», — гласит заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на сайте правительства Будапешта.

По словам Сийярто, при таких условиях Венгрия не сможет одобрить проведение заседания Совета НАТО-Украина во время следующей встречи министров иностранных дел.

Однако, по мнению украинского политолога Александра Дудчака, скорее всего, вопрос с венгерским нацменьшинством будет решен в Киеве, но больше тревожит проблема притеснения русскоязычного населения. В коротком комментарии Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что от украинских законодателей пострадали не представители венгерского меньшинства, а большая часть русскоязычного населения.

«Говорить о меньшинствах можно, но почему-то в языки меньшинств так же попал русский язык, хотя на нем говорит большинство в стране. На Украине происходит дискриминация большей части населения: в Киеве существует подавляемое большинство, которое не может говорить по-русски. Венгры заявили свою позицию четко и недвусмысленно, в общем-то, и придерживаются ее. Они давно об этом говорят. То, что сейчас Будапешт предложил заключить соглашение о защите нацменьшинств, может быть принято Киевом. Украинское руководство может на это пойти, поскольку законы принимали не столько против нацменьшинств, сколько против большинства, говорящего по-русски», — пояснил собеседник агентства.

О серьезном притеснении венгров на Украине тоже не стоит говорить, поскольку Киев сможет с легкостью пойти на уступки Будапешту, но при этом забыв о правах значительной части русскоязычного населения.

«Закон нацелен против русского языка в первую очередь, но под раздачу попали все: в том числе и венгры. Будапешт предлагает компромиссное решение: венгры будут защищать интересы украинского населения в их стране, хотя им это будет несложно сделать — украинцев там еще надо поискать. Украина попытается что-то предпринять в этом направлении. А что для русских? Украинский народ тоже не монолитный, в нем много других национальностей. Все нынешние действия властей — от Майдана и Донбасса до томоса — призваны лишь окончательно оторвать Украину от России», — заключил политолог.

Напомним, закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — вплоть до 2020 года. В правительствах ряда стран, например, Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств. В России назвали принятие этого закона в Киеве прямым нарушением Конституции и международных обязательств Украины.