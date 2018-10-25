Сирия в оккупации США: почему жители САР не могут выбраться из «тихой гавани» боевиков у Ат-Танфа

Официальный спикер российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о том, что базирующиеся на юге Сирии в районе Ат-Танфа проамериканские боевики вымогают крупные денежные суммы у гражданских лиц в обмен на выход из оккупированной США 55-километровой зоны. Подробнее о происходящем в этом регионе читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Фактически в заложниках у радикалов «Джейш Магавир Ат-Тауры» и других подконтрольных Вашингтону группировок находятся тысячи мирных жителей, удерживаемых на юге провинции Хомс. При этом путь гуманитарным конвоям, которые представители официального Дамаска и российского Центра по примирению не раз пытались туда направить, также заказан, поскольку американцы угрожают открыть стрельбу по любым объектам в случае приближения.

Соответственно ситуация для населения этой местности и беженцев из лагеря «Ар-Рукбан», также находящегося в зоне влияния США, складывается чудовищная. Многие из них пытаются бежать из 55-километрового района, но это удается немногим. Исламисты между тем не преминули воспользоваться такой обстановкой и теперь фактически продают свободу гражданским лицам за 20 тысяч долларов с человека.

При этом сами же боевики совсем недавно обвиняли именно Сирийскую арабскую армию (САА) во всех гуманитарных проблемах, охвативших оккупированный район. На подконтрольных им каналах в соцсетях и в ряде западных СМИ развернулась целая информационная кампания против Дамаска в связи с этим. Однако, в отличие от этих фейковых сообщений, новая информация о реальном положении дел вблизи Ат-Танфа, конечно, вряд ли окажется в контролируемом Штатами медиапространстве.

Военный эксперт и редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин заметил в ходе интервью корреспонденту ФАН, что боевики так называемой вооруженной оппозиции уже далеко не в первый раз прибегают к подобной практике вымогания финансовых средств у мирных сирийцев.

«Тактика поборов среди местного населения всегда была стандартной для радикалов во всех районах, где на определенном этапе сирийского конфликта хозяйничали «зеленые» группировки. Подобное отмечалось в Алеппо — тогда они запрещали людям выходить из оккупированного города, затем в Восточной Гуте и так далее. Покинуть зону влияния исламистов тоже можно было лишь за деньги, и отдельные полевые командиры разворачивали целый бизнес на этом. Соответственно, в и Ат-Танфе их привычки не изменились», — подчеркнул наш собеседник.

В неподконтрольных центральному правительству районах среди радикалов всегда процветают многочисленные нелегальные способы наживы, поборы с местных жителей — лишь один из них.

«Довольство со стороны американцев боевики, видимо, находят достаточно скромным, и потому они постоянно ищут другие возможности для дополнительного заработка. Само собой, это контрабанда через сирийско-иорданскую границу, вымогательство, грабеж и различные услуги, которые они оказывают тем, кто может заплатить. Например, «крышевание» какого-то местного кустарного бизнеса или оказание услуг охраны и защиты», — рассказал эксперт.

Соединенные Штаты побочная деятельность союзных исламистов в зоне вокруг базы «Ат-Танф» и других оккупированных районах Сирии не волнует, поскольку они полностью сконцентрированы на собственных интересах и целях. Присутствие же беженцев на этом направлении выгодно и им тоже, поскольку с и их помощью американцы, например, могут создавать фейковые инфоповоды для дискредитации законного президента САР Башара Асада.