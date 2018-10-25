Львов, 25 октября. Украинские власти должны создать стратегию противодействия России в Азовском море. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес во время Львовского форума по безопасности.

Во время форума экс-генерал США решил научить Украину, тому как противостоять России в Азовском море. По его словам, Киев должен требовать от Москвы «свободы навигации» в Азовском море, чтобы крымские пограничники не могли останавливать украинские корабли. Также отставной генерал заявил, что Киеву необходимо установить «красные линии» в акватории Азовского моря.

Ходжес подчеркнул, что для эффективного противодействия России Украина должна увеличить количество представителей ВМС в министерстве обороны и генеральном штабе. Экс-командующий войсками США в Европе уточнил, что это должны быть не простые военные, а люди понимающие ситуацию и способные принимать решения.

«Действия России в Азовском море — это часть усилий, направленных на экономическое подавление Украины», — заявил Ходжес.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась после задержания Украиной российского рыболовецкого судна «Норд». После этого российские пограничники усилили контроль в акватории Азовского моря. Они стали досматривать все украинские суда, а также иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты. Киев обвинил Россию в агрессии, однако позже МИД страны признал, что российские пограничники не нарушают протоколы во время досмотра.

Отметим, глава МИД Украины Павел Климкин 25 октября заявил, что вопрос с Азовским морем нельзя решить только юридическим путем. По его словам, нужно задействовать в решении вопроса юридический и международный компонент.