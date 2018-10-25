«Я попал в S17»: Тунис не выпускает своих граждан за границу из-за друзей в Сирии

Тунис, 25 октября. Некоторые граждане Туниса не могут выехать из своей страны из-за запрета властей. Списки невыездных формирует министерство внутренних дел. Сейчас в них уже около 60 граждан страны.

Официально власти Туниса запрещают своим гражданами покидать пределы государства в соответствии с политикой, направленной на сокращение числа тунисцев, вступающих в исламистские группировки. После волны протестов в 2011 году в стране повысился уровень террористической опасности: граждане стали примыкать к радикальным движениям, в том числе вступать в ряды запрещенной в РФ организации ИГИЛ1.

На деле же речь идет о так называемой программе S17: именно с помощью нее силовики запрещают тунисцам покидать страну. Причем причины для этого могут быть самыми разными: внешность, родственные связи с жителями недружественных государств или политические предпочтения.

59-летний Наджем из маленького городка на границе Туниса и Алжира оказался в программе S17. По его словам, произошло это без объяснения причин или какого-либо законного следствия в отношении него.

Почти 20 лет Наджем работает водителем: перевозит продукты через границу. Он — единственный кормилец семьи, и перевозки — его единственный источник дохода. За всю свою жизнь мужчина ни разу не получал административного штрафа и не привлекался к уголовной ответственности. Полжизни он законно пересекал тунисско-алжирскую границу, и все было хорошо. Ровно до тех пор, пока его друг не уехал на заработки в «неправильную» страну — в Сирию.

«Меня остановили пограничники и 90 минут держали на КПП без объяснений. Вот так я и узнал, что попал в S17», — рассказал Наджем в интервью Amnesty International.

Сотрудники пограничной службы так ничего ему и не объяснили. Наджем сам обратился в МВД и узнал, что «представляет угрозу безопасности». По данным правозащитников, таких людей, как Наджем, по самым приблизительным расчетам — около 60. Министерство внутренних дел страны не принимает обращений с просьбами об исключении из списка. Впрочем, доказательств причастности своих граждан к террористической деятельности власти Туниса тоже не предоставляют.

Отметим, что Тунис переживает затяжной кризис, начавшийся после «Арабской весны» — волны протестов, начавшейся в 2011 году. Из-за неспособности руководства государства стабилизировать ситуацию в упадок пришли все сферы жизни страны: от экономики до медицины. В поисках лучшей жизни граждане Туниса вынуждены мигрировать за рубеж.

1 Организация запрещена на территории РФ.