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Опубликовано видео страшного потопа в курортном районе Сочи

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Опубликовано видео потопа в курортном районе Сочи

Сочи, 25 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео из курортного района Сочи Кудепста, который оказался затоплен после сильных ливней и паводка.

Микрорайон Кудепста отличается развитой туристической инфраструктурой и пляжами. В результате стихии улицы района затопило. Жители оказались заблокированы в домах.

Напомним, в Сочи объявлено штормовое предупреждение на 24-26 октября. В эти дни ожидается сильный ливень, град и гроза, ветер будет дуть со скоростью до 22 м/с. В регионе отмечается сильный подъем уровня воды в реках, а над морем могут формироваться смерчи.

Автор: Софья Куликова
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